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Кьеллини рассказал, как едва не перешел в Ман Сити и Реал

Италия
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Джорджо в Турине уже 15 лет

Кьеллини рассказал, как едва не перешел в Ман Сити и Реал
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что мог покинуть клуб в 2010 и 2011 годах.

"Я дважды был близок к тому, чтобы покинуть "Ювентус", в 2010 и 2011 годах. Мне приходилось подумать. В первый раз я был близок к "Реалу", второй – к "Манчестер Сити". При этом я был очень близок к испанской команде.

Мой агент разговаривал с представителем мадридцев, но Моуринью тогда только возглавил клуб и потребовал покупки своего соотечественника Рикарду Карвалью. "Ювентус" был счастлив сохранить меня. Маротта только пришел в клуб.

Во второй раз я встречался с представителем "Ман Сити" в Милане, но ничего из этого не вышло", – приводит отрывок из автобиографии Кьеллини Football-Italia.

Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005-го года.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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