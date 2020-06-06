Брешия расторгла контракт с Балотелли

"Брешия" расторгла контракт с нападающим Марио Балотелли. Об этом сообщает известный журналист Николо Скира.

Владелец клуба Массимо Челлино уже отправил Балотелли письмо, в котором сообщил ему о расторжении соглашения. Юристы обеих сторон в настоящий момент обсуждают условия прекращения сотрудничества.

29-летний форвард перестал посещать тренировки после возвращения команды к работе, чем вызвал недовольство клубного руководства.

Напомним, Марио перебрался в "Брешию" прошлым летом на правах свободного агента.