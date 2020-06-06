  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Брешия расторгла контракт с Балотелли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брешия расторгла контракт с Балотелли

Италия
(1 голосов)

Марио поссорился с руководством клуба

Брешия расторгла контракт с Балотелли
Новина українською

"Брешия" расторгла контракт с нападающим Марио Балотелли. Об этом сообщает известный журналист Николо Скира.

Владелец клуба Массимо Челлино уже отправил Балотелли письмо, в котором сообщил ему о расторжении соглашения. Юристы обеих сторон в настоящий момент обсуждают условия прекращения сотрудничества.

29-летний форвард перестал посещать тренировки после возвращения команды к работе, чем вызвал недовольство клубного руководства.

Напомним, Марио перебрался в "Брешию" прошлым летом на правах свободного агента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Балотелли Брешия (Брешия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...