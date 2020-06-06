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Педро близок к переходу в Рому

Италия
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Испанец летом станет свободным агентом

Педро близок к переходу в Рому
Новина українською

Вингер "Челси" Педро близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ромой".

Педро провел на "Стэмфорд Бридж" пять последних лет, однако его контракт истекает 30 июня.

За последнее время Педро сватали во многие клубы, включая "Интер Майами" из МЛС и "Валенсию", "Севилью", "Реал Бетис" из Ла Лиги, однако Football.London утверждает, что 32-летний испанец уже практически определился со своим будущим.

Начиная с апреля, Педро ведет переговоры с "Ромой" и в настоящий момент находится на пороге подписания контракта до июня 2022. Трансфер состоится на правах свободного агента.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Педро
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