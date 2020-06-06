Италия
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Ювентус заплатит 32 млн за защитника Вероны
Мараш Кумбула пойдет на повышение
Центральный защитник "Вероны" Мараш Кумбулла в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".
По информации La Stampa, 20-летний албанец согласовал с туринцами контракт до 2025 года. Сумма трансфера оценивается 32 миллионов евро.
Серьезный интерес к игроку также проявляли "Интер", "Лацио" и "Наполи".
В нынешнем сезоне Кумбулла провёл 19 матчей в Серии А.
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