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Ювентус заплатит 32 млн за защитника Вероны

Италия
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Мараш Кумбула пойдет на повышение

Ювентус заплатит 32 млн за защитника Вероны
Новина українською

Центральный защитник "Вероны" Мараш Кумбулла в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".

По информации La Stampa, 20-летний албанец согласовал с туринцами контракт до 2025 года. Сумма трансфера оценивается 32 миллионов евро.

Серьезный интерес к игроку также проявляли "Интер", "Лацио" и "Наполи".

В нынешнем сезоне Кумбулла провёл 19 матчей в Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Верона
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