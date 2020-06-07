Балотелли отказался разрывать контракт с Брешией

Марио Балотелли отказывается разрывать контракт с "Брешией" по обоюдному согласию, несмотря на заявление клуба.

Ранее президент клуба Массимо Челлино отправил Марио письмо, в котором уведомил его о желании прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как 29-летний форвард без веской причины прекратил посещать тренировочные занятия клуба.

Однако по информации Sky Sport Italia, Балотелли отказывается соглашаться с таким решением руководства. В ближайшее время вопрос обсудят юристы обоих сторон.

Контракт нападающего рассчитан до июня 2022 года, при этом в соглашении есть пункт, согласно которому договор перестанет действовать, если "Брешия" вылетит в Серию Б. После 26 туров клуб замыкает таблицу Серии А.