  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Балотелли отказался разрывать контракт с Брешией
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Балотелли отказался разрывать контракт с Брешией

Италия
(1 голосов)

Марио конфликтует с руководством клуба

Балотелли отказался разрывать контракт с Брешией
Новина українською

Марио Балотелли отказывается разрывать контракт с "Брешией" по обоюдному согласию, несмотря на заявление клуба.

Ранее президент клуба Массимо Челлино отправил Марио письмо, в котором уведомил его о желании прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как 29-летний форвард без веской причины прекратил посещать тренировочные занятия клуба.

Однако по информации Sky Sport Italia, Балотелли отказывается соглашаться с таким решением руководства. В ближайшее время вопрос обсудят юристы обоих сторон.

Контракт нападающего рассчитан до июня 2022 года, при этом в соглашении есть пункт, согласно которому договор перестанет действовать, если "Брешия" вылетит в Серию Б. После 26 туров клуб замыкает таблицу Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Балотелли Брешия (Брешия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...