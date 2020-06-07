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Президент Кальяри: Наингголан вернется в Интер

Италия
(2 голосов)

У клуба нет пункта о выкупе бельгийца

Президент Кальяри: Наингголан вернется в Интер
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Президент "Кальяри" Томмазо Джулини прокомментировал ситуацию Раджи Наингголана, выступающего на "сардинийцев" на правах аренды из "Интера".

"У нас нет пункта о выкупе Наингголана, так что он вернётся в "Интер". После этого мы проведем анализ ситуации и примем решение.

Будет трудно удержать Раджу в "Кальяри". Он очень хороший игрок и многие крупные клубы хотели бы подписать его. Думаю, он мог бы стать частью команды "Интера" в следующем сезоне", – цитирует Джулини Football–Italia.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Интер (Милан) Раджа Наингголан
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