Президент Кальяри: Наингголан вернется в Интер

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини прокомментировал ситуацию Раджи Наингголана, выступающего на "сардинийцев" на правах аренды из "Интера".

"У нас нет пункта о выкупе Наингголана, так что он вернётся в "Интер". После этого мы проведем анализ ситуации и примем решение.

Будет трудно удержать Раджу в "Кальяри". Он очень хороший игрок и многие крупные клубы хотели бы подписать его. Думаю, он мог бы стать частью команды "Интера" в следующем сезоне", – цитирует Джулини Football–Italia.