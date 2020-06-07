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Экс-игрок Металлиста Алехандро Гомес выпустил книгу для детей
Папу выступал в Харькове в сезоне 2013/14
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес выпустил книгу для детей, сообщает Ole.
Графическую повесть "Ciao, son il Papu" ("Привет, меня зовут Папу") выпустило известное издательство итальянское Риццоли. В книге Папу рассказывает о своей жизни и игровой карьере.
Напомним, в сезоне 2013/14 Папу Гомес защищал цвета харьковского "Металлиста". На его счету 4 гола в 24 матчах за украинский клуб.
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07.06.2020 в 14:17
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