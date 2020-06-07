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Экс-игрок Металлиста Алехандро Гомес выпустил книгу для детей

Италия
(1 голосов)

Папу выступал в Харькове в сезоне 2013/14

Экс-игрок Металлиста Алехандро Гомес выпустил книгу для детей
Новина українською

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес выпустил книгу для детей, сообщает Ole.

Графическую повесть "Ciao, son il Papu" ("Привет, меня зовут Папу") выпустило известное издательство итальянское Риццоли. В книге Папу рассказывает о своей жизни и игровой карьере.

Напомним, в сезоне 2013/14 Папу Гомес защищал цвета харьковского "Металлиста". На его счету 4 гола в 24 матчах за украинский клуб.

Экс-игрок Металлиста Алехандро Гомес выпустил книгу для детей - изображение 1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:17
В кои веки можно похвалить авторов за относительно удачный заголовок. Не "написал книгу", а - именно выпустил. Небось вообще к ней никакого отношения не имеет, за исключением прав и бабла :).
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