Интер и Рома могут вновь обменять Дзаниоло и Наингголана

"Интер" намерен вернуть своего выпускника Николо Дзаниоло у "Ромы", сообщает La Repubblica.

Напомним, в 2018-м году "нерадзурри" купили у "волков" Раджу Наингголана за 38 миллионов евро. Помимо этого, римляне в додачу также получили Давиде Сантона и Николо Дзаниоло.

Эта сделка считается одной из лучших в карьере тогдашнего спортивного директора "Ромы" Мончи, ведь с тех Дзаниоло вырос в настоящую звезду Серии А, в то время как Наингголан не прижился в Милане из-за сложного характера, а этот сезон и вовсе проводит на правах аренды в "Кальяри".

Теперь же "Интер" хочет вернуть Дзаниоло. Иронично, что в сделку может вновь быть включён Раджа Наингголан, однако на этот раз бельгиец будет лишь довеском к сделке.

На Дзаниоло также претендуют "Ливерпуль", "Ювентус", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

"Рома" заинтересована в продаже Дзаниоло именно в "Интер". Ведь при таком раскладе клуб не лишится 15 процентов от продажи, которые "волки" должны были отдать миланцам при продаже Николы в другой клуб.