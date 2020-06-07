  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер и Рома могут вновь обменять Дзаниоло и Наингголана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер и Рома могут вновь обменять Дзаниоло и Наингголана

Италия
(1 голосов)

На этот раз за Николо существенно доплатят

Интер и Рома могут вновь обменять Дзаниоло и Наингголана
Новина українською

"Интер" намерен вернуть своего выпускника Николо Дзаниоло у "Ромы", сообщает La Repubblica.

Напомним, в 2018-м году "нерадзурри" купили у "волков" Раджу Наингголана за 38 миллионов евро. Помимо этого, римляне в додачу также получили Давиде Сантона и Николо Дзаниоло.

Эта сделка считается одной из лучших в карьере тогдашнего спортивного директора "Ромы" Мончи, ведь с тех Дзаниоло вырос в настоящую звезду Серии А, в то время как Наингголан не прижился в Милане из-за сложного характера, а этот сезон и вовсе проводит на правах аренды в "Кальяри".

Теперь же "Интер" хочет вернуть Дзаниоло. Иронично, что в сделку может вновь быть включён Раджа Наингголан, однако на этот раз бельгиец будет лишь довеском к сделке.

На Дзаниоло также претендуют "Ливерпуль", "Ювентус", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

"Рома" заинтересована в продаже Дзаниоло именно в "Интер". Ведь при таком раскладе клуб не лишится 15 процентов от продажи, которые "волки" должны были отдать миланцам при продаже Николы в другой клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) Раджа Наингголан Николо Дзаниоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:45
Д., б.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...