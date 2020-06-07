Спортдир Наполи: Вскоре объявим о переподписании Мертенса

Спортивный директор Кристиано Джунтоли высказался о ситуации с контрактами Дриса Мертенса и Хосе Кальехона.

Оба ветерана "партенопейцев" станут свободными агентами 30 июня, если не подпишут новые соглашения с клубом.

"Мертенс показал, как сильно он заботится о клубе, и вскоре мы объявим о продлении контракта.

Он никогда не был далек от "Наполи", хотя был страх потерять его, как это случается со всеми большими игроками.

Кальехон? Неаполь – его дома, но он еще не решил. Он вскоре поделится с нами о своем решении", – цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.