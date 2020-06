Не пророк в своем Отечестве. Марио Балотелли не изменился даже дома

В субботу "Брешия" сообщила о расставании с Марио Балотелли. Постоянные пропуски тренировок, плохая форма, типичные для него выходки - руководству клуба всё это наконец надоело. Эпопея с возвращением в родной город закончилась быстро и болезненно. Марио не согласился разорвать трёхлетний контракт. Но концовку сезона команда проведёт без него. При том, что в почти безнадёжной борьбе за выживание ей нужна любая помощь. В клубе чуть ли не рады, что, скорее всего, вылетят в Серию Б. Ведь вылет означает автоматическое расторжение контракта с Марио. И такой исход его каденции не удивляет никого.

Белые полосы

Зебра жизни Марио в каждом новом клубе обычно начиналась с белого цвета. В "Интере" он считался надеждой клуба, стал самым молодым автором гола в истории его выступлений в Лиге Чемпионов. Сборную Италии в качестве главного форварда привел в финал Евро-2012. В сущности, в десятилетие Кассано, Пелле, Эдера, Иммобиле, Белотти Балотелли с его 14-ю голами можно и нужно назвать лучшим форвардом "Скуадры Адзурры". Тогда он появлялся на обложке журнала "Тайм", был признан одним из ста наиболее влиятельных людей (!) в мире. Его фото на обложке Sports Illustrated было подписано "самый интересный человек в мире".

На его счету решающий ассист Агуэро, принесший исторический титул чемпиона Англии "Манчестер Сити". В первом матче за "Милан" он забил уже через 25 минут, тогда же реализовал пенальти в концовке. Карьеру в стане "россонери" в лиге он начал с семи голов в семи матчах. Карьеру в "Ницце" начал дублем, в марсельском "Олимпике" - голом после 20-ти минут и семью в десяти матчах. За "Ниццу" он и вовсе забил 43 гола в 76-ти матчах, выведя скромную команду на третье место в Лиге 1 и затем в Квалификации Лиги Чемпионов пройдя "Аякс". Два года там он называл "фантастическими". Казалось, там он нашел дом.

Партнеры по команде любили его. Хмурый грозный Джеймс Милнер вспоминал о том, как Бало бросал дротики дартс в партнёров, врезался в их машины на тренировки, надевал перчатки на голову. Тем не менее, заявлял, что относился к нему с любовью. А в профессиональном плане считал невероятным игроком с сумасшедшим ударом. Агуэро также не находил претензий, говоря о взаимных шутках и подколках в рамках обыкновенного коллектива молодёжи. "Он иногда сводил нас с ума, но все любили его". А юная звезда "Брешии" Сандро Тонали не раз слушал его умные советы: "Он любит молодых, всегда советует, он нам как отец".

Даже от тренеров он не раз удостаивался комплиментов. Люсьен Фавр, по словам самого Бало, изменивший его карьеру, заставивший его думать тактически, а не инстинктивно, говорил о примере для всех как человеке. О человеке, который слушает. Роберто Манчини, второй тренер, которого Марио называет важнейшим в своей карьере ("он позволял сумасшедшему юноше играть"), относился к нему как к сыну, постоянно защищал. Даже после драки с ним на тренировке. Да и Жозе Моуриньо, называвший игрока неуправляемым, не особо злился на него. "Я могу написать книгу на 200 страниц о Бало, но это будет не драма, а комедия".

И снова я

Впрочем, всё всегда заканчивалось плохо. Драками с Манчини и с партнёрами по команде. Постоянными опозданиями на тренировки. Поджогом собственного дома. Термином в итальянской энциклопедии "balotellate", смысл которого - проблематичный бездельник. Дисквалификациями на 4-10 туров. Разговорами с арбитром в то время, как его команда пропускает гол. Заявлениями о болении за "Милан" во время выступлений за "Интер". Побегом из "Ниццы", где, как сам признавался, нашел себя, в проблемный Марсель. Как говорил Стивен Джеррард, постоянным поиском внимания. Отравлявшим его. "Why Always Me"? Риторический вопрос.

Его пытались оправдать тяжёлым детством приёмного ребёнка, брошенного ганскими родителями в трёхлетнем возрасте из-за двух операций. Детством единственного темнокожего ребёнка в футбольной школе в Брешии, так и не избавившегося от комплексов. По словам Агуэро, "он считал, что никто не любит его". Но ведь это неправда. Его любили. Но не получали ничего взамен. Потому его тренер в "Ливерпуле" Брендан Роджерс различал "талант" и "талант работать", отвечая на вопрос "что он может принести команде" "проблемы". А отчаявшийся Манчини только риторически вздыхал: "Что я могу сказать о Марио?!"

Чужой среди своих

В Брешии все могло закончиться иначе. По словам Марио, его мать (приёмная, но любимая) Сильвия заплакала, когда услыхала, что он будет играть дома. "Это была мечта моего отца Франческо. Жаль, что он не дожил". Клуб посылал Сильвии план питания ребёнка. Его появление собрало сотни болельщиков возле офисов клуба. Он заявлял, что уже десять лет не тренировался так тяжело и не был таким худым. "Я вернулся в родной город. Эту команду для меня невозможно сравнить ни с какой другой. Здесь я способен дать больше, чем в других. Вы боитесь моего провала больше, чем я. Я ничего не боюсь".

Владелец клуба Массимо Челлино рассчитывал на положительное влияние домашней атмосферы. Ожидал, что в 30 лет ребёнок наконец поймёт, что пришла пора взрослеть. При этом ожидал от него лишь помочь команде остаться в Серии А, добавить ей опыта и класса, а вовсе не стать спасителем. "В его возрасте я также был плохим парнем". Зря. Ныне Челлино признает, что грубо ошибся с этой ставкой. Дом? Ведь Марио жил в Брешии уже во время игры за "Милан" и даже часто ездил сюда из Марселя и Ниццы на расстояние 350-ти километров. Помогло? Не очень. Не помогла и капитанская повязка, полученная в феврале.

На этот раз он начал слабовато, травмами, зато затем добавил. Забил "Наполи" и "Лацио", принес победу над СПАЛ, ничью с "Пармой". Выглядел грозным и счастливым. К январю забил пять мячей, а его команда выглядела весьма симпатично. Тренер сборной Манчини даже не отрицал возможность приглашения на Евро-2020, если добавит еще совсем немного. Но и здесь все быстро закончилось. Начались взрывы из-за расистских скандалов в матчах против "Лацио" и "Вероны" с выбиванием мяча на трибуны. Красная карточка, повреждения. Слухи об уходе уже в январе. А в субботу "Брешия" сообщила ему об увольнении.

Челлино обвиняет одного из главных тренеров команды Эуженио Корини. Много прощавшего Марио, позволявшего ему опаздывать и слабо тренироваться. Самому скандальному владельцу, развалившему "Кальяри" и "Лидс" и в "Брешии" уже сменившему семь тренеров за три года, опасно верить. Но Бало действительно все привез себе сам. Он не появлялся на тренировках через Zoom во время закрытия, вернулся к тренировкам на базе в ужасной форме, да и часто пропускал их. Заявлял, что болен, требовал прибавки к зарплате. Как говорил Челлино, продолжал жить по своим правилам. И "из-за его сверхпубличности стал для нас обузой".

Массимо поначалу пытался держаться, заявлял, что дело слишком раздуто, поскольку "нет футбола и не о чем говорить". Но в итоге порвал с игроком вчистую. "Мы оба ошиблись с этой сделкой. Его поведение не отличается от того, что делал в предыдущих клубах. Он немного анархист. И он не способен бороться за выживание в Серии А. Для этого нужно жертвовать собой". А нынешний главный тренер команды Диего Лопес заявил: "Решают не слова, а поступки. Он разочаровал нас. Команда пошла по одному пути, а он - по другому". Что ж, если уж отечество, родной город не помогли Бало стать пророком...

Балотелли - неудачник? Монстр? Нет. Он не избивал женщин и детей, никого не убил и не ограбил, не погряз в наркотиках и алкоголе. Он уже забил 165 мячей во взрослой карьере, выиграл АПЛ, Серию А и Лигу Чемпионов. "Загубленный талант? Нет, большой талант. Он же играл за великие команды, много забивал и выигрывал". С Тонали можно согласиться. Марио многого достиг. И ныне его вроде бы ждут бразильские клубы, "Лос-Анджелес Гэлакси", "Галатасарай". А пожизненный контракт с Puma обеспечивает постоянный доход. И всё же неприятные ощущения остаются. Ведь он мог достичь гораздо большего...