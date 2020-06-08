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Чемпион Серии А будет определен с помощью плей-офф, если сезон приостановят

Италия
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Турнир возобновится 20 июня

Чемпион Серии А будет определен с помощью плей-офф, если сезон приостановят
Новина українською

Чемпион Италии будет определён с помощью плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен, сообщается на официальном сайте Серии А.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Италии в марте был приостановлен. Турнир возобновится 20 июня матчем "Торино" — "Парма". В этот же день состоится ещё одна встреча — "Верона" сыграет с "Кальяри".

Сообщается, что плей-офф будет использован в качестве крайней меры, если сезон снова будет приостановлен из-за коронавируса.

Лидером итальянской Серии А является туринский "Ювентус", который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский "Лацио" (62). На третьем месте — миланский "Интер" (54).

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В статье: Серия А
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