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Интер следит за Моратой, рассматривая его как альтернативу Мартинесу

Италия
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Альваро вновь воссоединится с Конте?

Интер следит за Моратой, рассматривая его как альтернативу Мартинесу
UA-Футбол
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Миланский "Интер" ищет возможных сменщиков для Лаутаро Мартинеса. Аргентинский нападающий давно смотрит в сторону "Барселоны".

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Как сообщает Tuttosport, итальянцы готовы начать переговоры по трансферу Альваро Мораты. Конте дважды работал с форвардом (в "Юве" и "Челси"), а потому прекрасно знает его возможности.

Сообщается, что "матрасники" будут готовы отпустить испанца, но только в случае прихода в команду летом Эдинсона Кавани. Переговоры по трансферу уругвайца продолжаются.

Этим летом "Атлетико" выкупит контракт Мораты у "Челси" за 56 миллионов. В текущем сезоне он провел 32 матча и забил 12 голов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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