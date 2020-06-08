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Уже не летнее: Трансферное окно в Италии начнется 1-го сентября

Италия
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И продлится больше месяца

Уже не летнее: Трансферное окно в Италии начнется 1-го сентября
UA-Футбол
Новина українською

Летнее трансферное окно точно будет смещено. Все из-за длительной приостановки сезона, которая была связанная с коронавирусом.

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Трансферное окно в Италии начнется только 1-го сентября. Также известная дата его окончания - 5-е октября. Отметим, что ранее планировалось открыть ТО 1-го июля.

Отметим, что регулярный итальянский чемпионат будет возобновлен 20-го июня, до этого состоятся матчи кубка.

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В статье: трансферы Серия А коронавирус
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