Мхитарян: Мне очень нравится в Риме, хочу остаться здесь на несколько сезонов

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, который сейчас находится в аренде в "Роме", в очередной раз заявил, что хочет остаться в Италии.

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"Я не знаю, где буду играть дальше. Мне нравится Рим, мне нравится "Рома" и я хочу остаться здесь еще на несколько сезонов. Но это не мое дело. Я делаю все, что от меня зависит - учу итальянский язык и много тренируюсь.

Меня устраивает тренер и общая философия команды. Их футбол приносит мне удовольствие. Конечно, много будет зависить от решения "Арсенала", так как у меня с ними действующий контракт. Я не буду жаловаться", - сказал игрок в эфире Futbol with Grant Wahl.

Ранее сообщалось, что "канониры" выставили ценник на Генриха.