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Снейдер: Время побед Интера вернулось

Италия
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Снейдер: Время побед Интера вернулось
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Экс-игрок "Интера" Уэсли Снейдер уверен, что у миланского клуба есть отличный шанс завоевать трофей в текущем сезоне.

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"Мне кажется, что "Интер" сможет побороться за кубок. Время побед клуба уже вернулось. С другой стороны, они вряд ли смогут выиграть Скудетто.

"Ювентус", как и всегда, явный фаворит. У них много хороших игроков и они развиваются от сезона к сезону", - цитирует голландца Il Mattino.

Отметим, что последний свой трофей "Интер" завоевал в 2011-м, выиграв кубок Италии.

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В статье: Уэсли Снейдер Интер (Милан)
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