Италия
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Снейдер: Время побед Интера вернулось
Именно для этого и был приглашен Конте
Экс-игрок "Интера" Уэсли Снейдер уверен, что у миланского клуба есть отличный шанс завоевать трофей в текущем сезоне.
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"Мне кажется, что "Интер" сможет побороться за кубок. Время побед клуба уже вернулось. С другой стороны, они вряд ли смогут выиграть Скудетто.
"Ювентус", как и всегда, явный фаворит. У них много хороших игроков и они развиваются от сезона к сезону", - цитирует голландца Il Mattino.
Отметим, что последний свой трофей "Интер" завоевал в 2011-м, выиграв кубок Италии.
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