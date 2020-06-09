Накануне обновления контракта: лидер Ювентуса признался в симпатиях к Барселоне

Атакующий полузащитник и оттянутый форвард "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что ему было бы очень приятно выступать за каталонский гранд. Цитирует аргентинца Goal.com со ссылкой на CNN.

"Правда в том, что "Барселона" – команда мирового уровня, с Месси она еще более значима. Было бы очень приятно поиграть за каталонцев, но "Ювентус" также невероятный клуб с богатой историей, где сейчас есть великие игроки. В Турине можно создать целых две команды".

"Пока переговоров по контракту нет. У меня осталось полтора года по трудовому договору. Коронавирус повлиял на финансовое положение клуба. Я просто немного подожду – все зависит от "Ювентуса". Я счастлив играть за туринскую команду – люблю здешних фанатов, а они любят меня. Здорово иметь возможность в любой момент просто зайти и поболтать с президентом клуба".

Дибала перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо" за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (7 голов и 4 результативные передачи). Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.