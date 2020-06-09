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Милинкович-Савич восстановился от повреждения и сыграет в матче с Аталантой

Италия
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Повреждение оказалось несерьезным

Милинкович-Савич восстановился от повреждения и сыграет в матче с Аталантой
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Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич вернулся к тренировкам с командой. Об этом пишет пресс-служба римлян.

Серб на прошлой неделе не смог завершить тренировку из-за дискомфорта в колене. Были опасения, что игрок не сможет сыграть в матче с "Аталантой" 24 июня, однако по результатам МРТ выяснилось, что повреждение футболиста оказалось несерьезным.

Милинкович-Савич сегодня начал занятие по индивидуальной программе, но затем присоединился к остальной команде.

Хавбек в текущем сезоне забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 25 встречах Серии А.

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В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич
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