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Милинкович-Савич восстановился от повреждения и сыграет в матче с Аталантой
Повреждение оказалось несерьезным
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич вернулся к тренировкам с командой. Об этом пишет пресс-служба римлян.
Серб на прошлой неделе не смог завершить тренировку из-за дискомфорта в колене. Были опасения, что игрок не сможет сыграть в матче с "Аталантой" 24 июня, однако по результатам МРТ выяснилось, что повреждение футболиста оказалось несерьезным.
Милинкович-Савич сегодня начал занятие по индивидуальной программе, но затем присоединился к остальной команде.
Хавбек в текущем сезоне забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 25 встречах Серии А.