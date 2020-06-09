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Рома готова отпустить ключевого вингера за 30 миллионов
Сейчас турком много кто интересуется
Велика вероятность, что Дженгиз Ундер сменит клуб этим летом. За вингером "Ромы" уже выстроилась очередь из европейских клубов.
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Как сообщает Calciomercato, римляне, в условиях серьезного кризиса, готовы попрощаться с одним из ключевых игроков. Ундер сможет покинуть команду, если за него заплатят 30 миллионов.
Дженгиз играет за "Рому" с 2017-го года. Тогда за него было выплачено порядка 15 миллионов евро. В этом сезоне турок провел 20 матчей, в которых забил 3 гола.
Заменить Ундера в "Роме" может игрок "Челси".
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