  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома готова отпустить ключевого вингера за 30 миллионов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома готова отпустить ключевого вингера за 30 миллионов

Италия
(1 голосов)

Сейчас турком много кто интересуется

Рома готова отпустить ключевого вингера за 30 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Велика вероятность, что Дженгиз Ундер сменит клуб этим летом. За вингером "Ромы" уже выстроилась очередь из европейских клубов.

Читайте такжеМоуринью нужен полузащитник Ромы

Как сообщает Calciomercato, римляне, в условиях серьезного кризиса, готовы попрощаться с одним из ключевых игроков. Ундер сможет покинуть команду, если за него заплатят 30 миллионов.

Дженгиз играет за "Рому" с 2017-го года. Тогда за него было выплачено порядка 15 миллионов евро. В этом сезоне турок провел 20 матчей, в которых забил 3 гола.

Заменить Ундера в "Роме" может игрок "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Севилья Рома (Рим) Дженгиз Ундер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...