Рома готова отпустить ключевого вингера за 30 миллионов

Велика вероятность, что Дженгиз Ундер сменит клуб этим летом. За вингером "Ромы" уже выстроилась очередь из европейских клубов.

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Как сообщает Calciomercato, римляне, в условиях серьезного кризиса, готовы попрощаться с одним из ключевых игроков. Ундер сможет покинуть команду, если за него заплатят 30 миллионов.

Дженгиз играет за "Рому" с 2017-го года. Тогда за него было выплачено порядка 15 миллионов евро. В этом сезоне турок провел 20 матчей, в которых забил 3 гола.

Заменить Ундера в "Роме" может игрок "Челси".