Интер в шаге от подписания "нового Пирло"

Уже в ближайшее время миланский "Интер" может объявить о подписании Сандро Тонали. Молодым футболистом сейчас интересуются многие клубы Европы.

По данным авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянец четко дал понять "Брешии", что хочет перейти в "Интер". Сумма сделки должна составить 30 миллионов евро плюс бонусы за хорошее выступление.

Di Marzio - L'operazione Tonali è da 30 mln più bonus. L'Inter può chiudere, il giocatore ha dato l'ok alla società nerazzurra. L'Inter ha in mano l'opportunità di chiudere così come ha in mano anche Kumbulla, che costa 28 mln + 7 (con contropartite). Può restare 1 anno a Verona