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Интер в шаге от подписания "нового Пирло"

Италия
(1 голосов)

Известна даже сумма трансфера

Интер в шаге от подписания "нового Пирло"
UA-Футбол
Новина українською

Уже в ближайшее время миланский "Интер" может объявить о подписании Сандро Тонали. Молодым футболистом сейчас интересуются многие клубы Европы.

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По данным авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянец четко дал понять "Брешии", что хочет перейти в "Интер". Сумма сделки должна составить 30 миллионов евро плюс бонусы за хорошее выступление.

В текущем сезоне Тонали успел провести 24 матча, в которых отдал 5 голевых передач. На родине он получил прозвище "новый Пирло".

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В статье: Интер (Милан) Сандро Тонали Брешиа
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
09.06.2020 в 21:14
Я думал они Фомина подписывают...Молодого и перспективного...
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