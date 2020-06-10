Дибала будет зарабатывать по новому контракту 12 миллионов евро в год

Туринский "Ювентус" и нападающий Пауло Дибала близки к заключению нового соглашению, по которому аргентинец будет зарабатывать € 12 млн в год, сообщает Goal.

Нынешний контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Руководство действующих чемпионов итальянской Серии А уверено, что продлит сотрудничество с 26-летним футболистом.

Пауло выступает за "Ювентус" с 2015 года. Ранее форвард защищал цвета "Палермо" и аргентинского клуба "Институто". Минувшим летом Дибала был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2019/2020 Пауло забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач в 34 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.