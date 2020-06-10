Сарри: Роналду и Дибалу непросто использовать вместе на поле

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о сложности использования одновременно на поле Криштиану Роналду и Пауло Дибалу.

"Дибала - феноменальный футболист. Единственная проблема - его сложно выпускать на поле одновременно с Роналду. Сложно выпускать на поле одновременно двух настолько необычных игроков.

Это очень непросто делать в тактическом плане, но когда мы это делаем, команда должна адаптироваться к этому и в атаке, и в защите. Однако они оба всегда делают разницу в классе", - приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Сегодня сообщалось, что Роналду рассматривает вариант ухода из "Ювентуса".