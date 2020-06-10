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Сарри: Роналду и Дибалу непросто использовать вместе на поле

Италия
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Однако иногда это необходимо сделать

Сарри: Роналду и Дибалу непросто использовать вместе на поле
UA-Футбол
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о сложности использования одновременно на поле Криштиану Роналду и Пауло Дибалу.

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"Дибала - феноменальный футболист. Единственная проблема - его сложно выпускать на поле одновременно с Роналду. Сложно выпускать на поле одновременно двух настолько необычных игроков.

Это очень непросто делать в тактическом плане, но когда мы это делаем, команда должна адаптироваться к этому и в атаке, и в защите. Однако они оба всегда делают разницу в классе", - приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Сегодня сообщалось, что Роналду рассматривает вариант ухода из "Ювентуса".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала Маурицио Сарри
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