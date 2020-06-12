Взятки, наркотики и Марадона. Так сын Каддафи покорял Серию А

Когда в 2011 году повстанцы ворвались в дом Саади Каддафи в элитном районе Триполи, то опешили. Зубные щетки, инкрустированные золотом, соседствовали с живыми львами в клетках и разбросанными по полу кассетами с гей-порно.

Владелец дома, однако, отсутствовал - он уже был на полпути в Нигер, где его ждало безопасное убежище. На тот момент стало понятно, что пламя революции не потушить ни Саади, ни его братьям, ни даже их всесильному отцу, и они поглощало членов семейства одного за другим. Дабы не повторить судьбу родни, Саади заплатил туарегам целое состояние, и они переправили его через Сахару.

Тем не менее, на родине про главного футболиста Ливии забывать не захотели, и через пару лет Саади Каддафи, грязного и избитого, доставили в Триполи на суд.

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А ведь как красиво все начиналось! Как рукоплескала публика, лишь издали завидев звезду! Как уверенно закатывал он мячи в пустые ворота!

В сезоне-2001/02 Саади даже становился лучшим бомбардиром ливийского чемпионата, который был организован годом ранее по его же инициативе. До этого в стране вообще не было профессионального футбола.

Муаммар Каддафи не любил игру, но потакал прихотям непутевого сына, из которого не вышло ни военного, ни политика, ни даже торговца нефтью. С детства Саади только и делал что смотрел по телевизору футбол, а потом шел во двор, чтобы попытаться воспроизвести увиденное. А потом, когда ребенку стукнуло 27, он вдруг решил играть профессионально. Пришлось бате на скорую руку слепить чемпионат - вероятно, самый идиотский в истории.

"Сын Каддафи ходил весь такой важный – вокруг все время телохранители, на тренировках стояли по 6-7 автоматчиков. Рядом с его машиной всегда ездили два джипа охраны. Как футболист он был, прямо скажем, не очень. Очень медленный. Но ему без вопросов давали бить все штрафные и пенальти. Да и менять его тоже никто не решался. Если он был готов играть и не болел, играл от свистка до свистка. После побед он мог зайти в раздевалку и дать всем денег, а кому-то мог подарить машину, дом или какой-нибудь магазин", - рассказывает Лев Иванов. Он в то время работал в Ливии тренером.

Местные же вспоминают истории пожестче. Например, автоматчики на трибунах могли с легкостью пристрелить болельщика, который вслух возмущался ужасной игрой Саади во время матча.

Или вот, из смешного: однажды вся семья Каддафи пришла на игру; стадион оцепила армия, кругом вертолеты, на трибунах сплошь высшая номенклатура. Но сын диктатора долго не может забить. Поняв, что зреет беда, судья назначает пенальти без малейшего на то повода. И хотя вратарь в прямом смысле дрожит от страха, "звезда" разбегается и…бьет на три метра выше.

Типичная замена Каддафи

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Тем не менее, это было лишь начало цирка. К 2002-м Саади вдруг надоело в Ливии, и он решил поиграть в любимой с детства Серии А.

Чтобы сын достойно представлял Джамахирию на новом уровне, Муаммар Каддафи привез ему учителей - за футбольную составляющую отвечал Диего Марадона, а за физическую готовность - бывший чемпион мира, позже многократно уличенный в допинге Бен Джонсон.

Ну а чтоб ускорить дебют, диктатор выкупил 7,5% акций "Ювентуса", надеясь, что после этого туринцы начнут выпускать его отпрыска в основе. Те, однако, вежливо отказались, предложив лишь место в совете директоров.

Это не устроило Каддафи, и он купил право провести Суперкубок Италии-2002, в котором встречались "Ювентус" и "Парма". Все большие шишки "Кальчо" собрались в Триполи, чтобы поглядеть, как Дель Пьеро на ужасном, песчаном газоне приносит "Старой синьоре" титул. На поле не смотрел только Саади - за 90 минут он трижды обошел ВИП-ложу, обнявшись с каждым гостем. И нашел, кого искал.

Сильвио Берлускони в те годы был не только боссом "Милана", но и премьер-министром Италии, которая была крайне заинтересована в контрактах на добычу ливийской нефти.

Лоббировать интересы сына диктатора оказалось нелегко - играл он ужасно, и большие клубы не хотели позориться. "Лацио" даже отверг очень щедрое предложение о выкупе контрольного пакета акций. Но на любой товар есть купец, и президент "Перуджи" Лучано Гаучи пристал на предложение Берлускони.

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Поначалу "Перуджа" ощущала только плюсы - про заштатную команду начали писать, она оказалась в центре внимания, а тренировки превратились в подобие реалити-шоу из-за присутствия толп арабских журналистов. На поле же Каддафи не выходил - от греха подальше.

Но уже спустя пару месяцев началось неладное: Саади попался на допинге. В его крови нашли нандролон. Обычно за такое банят на 2-4 года, но сын диктатора отделался лишь трехмесячной дисквалификацией. Еще никогда ВАДА не была так гуманна, но на то были причины.

В нулевые ливийские правители пользовались тем же положением в Европе, что сегодня саудовские и катарские шейхи. В 2007-м мэр Мадрида вручил Каддафи золотые ключи от города; Муаммар скупил пакеты акций крупнейших предприятий Италии и был в шаге от выкупа "МЮ" у Глейзеров. Расстраивать Саади означало лишить свою страну потенциального инвестора, а кому это надо?

Вот поэтому в конце сезона Гаучи таки уломал несчастного тренера Серсе Косми выпустить Каддафи-младшего на замену в матче с "Ювентусом". Игра уже ничего не решала - "Перуджа" к тому времени потеряла шансы остаться в элите. Саади вышел на поле на 75-й минуте, и за отведенное ему время поразил абсолютно весь стадион.

"Позорнейший момент в истории "Кальчо", - писала Gazzetta dello Sport. "Даже если он будет бегать вдвое быстрее, то все равно будет вдвое медленнее, чем нужно", - вторила ей La Stampa.

Каддафи припомнили все - и снятый этаж самой дорогой гостиницы в городе, и редкостный желтый Lamborgini, и десятки охранников, сопровождавших его ежеминутно. Нападающий Эммануэле Берретони, например, рассказал СМИ, как Саади полетел в Милан (на секунду, 225 км) на вертолете к лучшему в стране доктору просто потому, что у него заболело ухо.

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После такого даже в Серии Б "нападающему" не дали ни минуты. Но нефтедоллары опять сделали свое дело, и в 2005-м Каддафи вернулся в Серию А. Теперь он безвылазно сидел в запасе "Удинезе".

"Зебры" поступили честнее "Перуджи" - их тренер Джованни Галеоне без обиняков заявил, что выпустит Саади только в матче, который не будет ничего решать. Так и случилось: ливиец вышел на 10 минут в игре последнего тура с "Кальяри". Позже выяснится, что эта игра станет для сына диктатора последней - никакие деньги больше не заставят итальянские клубы выпустить его даже на одну минуту.

Хотя шанс, что интересно, был. В 2006-м владелец "Сампдории" и по совместительству нефтяной магнат Риккардо Гарроне вел переговоры о разработке месторождений в Ливии и решил зайти с козырей, предложив Саади контракт. Тот согласился, но на поле так и не вышел. К тому времени он даже внешне перестал напоминать спортсмена.

В слитой WikiLeaks дипломатической переписке 2009 года американский консул писал о драках Саади с итальянской полицией, его алкогольной и наркотической зависимости, бесконечных оргиях и сексуальных связях с мужчинами и женщинами, склонности влезать в долги. Например, в 2010-м младший Каддафи снял целый этаж гостиницы в Генуе для вечеринки и кутил там неделю. 392 тысячи евро долга впоследствии оплатила ливийская казна.

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Официально после завершения "карьеры" в 2007 году Саади Каддафи занял пост главы ливийской федерации футбола. Неофициально - ее же нещадно разворовывал.

Вдобавок экс-футболист начал проявлять тягу к насилию. Так, в конце нулевых был найден мертвым Башир Аль-Рияди - известный в Ливии тренер, который посмел скептически оценить футбольные таланты Саади. На его теле нашли следы пыток, но власти списали все на несчастный случай.

Вероятно, так бы дело и замяли, но в 2011-м в Ливии началась революция, и клан Каддафи, несмотря на все усилия, потерял власть. У него были войска, чтобы справиться с восставшими, но тех спасла помощь из Европы. По иронии судьбы, приказ бомбить Ливию отдал Николя Саркози, чью президентскую кампанию Каддафи помогал финансировать из собственного кошелька.

Саади до последнего изображал перед западной прессой непричастного к террору и убийствам реформатора, но у Интерпола на этот счет было другое мнение. Бывшего футболиста обвиняли в расстрелах мирного населения в Бенгази. Путь в Европу был закрыт навсегда.

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Нигер не выдавал Саади целых три года - с 2011-го по 2014-й. Но, когда новое ливийское правительство обвинило младшего Каддафи в убийстве Аль-Рияди, решился на экстрадицию.

Мало кто сомневался, что бывшего футболиста прикончат, как его отца, но после четырех лет в тюрьме Саади вдруг оправдали. Видимо, кое-какие деньги у него еще оставались. Ходили же слухи, что Каддафи в нулевые отвез в Нигер 30 тонн золота из резервов страны. Вдруг правда?

Хотя, по большому счету, это и неважно. От того Саади Каддафи, которого знал мир, в любом случае ни черта не осталось. Говорят, видео с его допроса даже стало поводом для ООН чем-то там обеспокоиться - настолько паршиво все выглядело. Но это так, для отвода глаз. На деле на Саади, как и на Ливию, миру давно плевать.

В стране девятый год идет война всех против всех под чутким присмотром больших держав, подпитывающих конфликт оружием и наемниками. Конца-края этому не видно.

Следы же Саади Каддафи окончательно затерялись, как только он покинул залу суда. Жив ли он? Чем занимается? Смотрит ли Серию А по выходным? Ничего не известно, да и неинтересно вовсе.

И уж точно ни грамма не жалко.