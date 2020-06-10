Италия
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Рома ведет переговоры о контракте с Пеллегрини, чтобы удержать его от ухода
В команде Фонсеки он играет важную роль
Итальянская "Рома" хочет продлить контракт с Лоренцо Пеллегрини. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Текущая сделка с полузащитником истекает летом 2022-го года, но ввиду серьезного интереса к нему, "волки" хотят продлить её. Отметим, что в его трансфере заинтересованы "Интер", "ПСЖ" и "Боруссия".
В этом сезоне на счету Лоренцо 11 голевых передач в 24-х матчах.
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