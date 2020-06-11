Первое штормовое предупреждение. Старые-новые реалии Маурицио Сарри и Ювентуса

Сезон в Италии в пятницу должны возобновить полуфиналисты Кубка "Ювентус" и "Милан". Любой результат полуфинала не отменит очередную летнюю революцию перманентно кризисных "дьяволов". А вот для "зебр" ощущение кризиса, опасности потерь, весьма ново. После начала эры брендизации и погони за прибылью "Юве" уже потерял Кубок-2019 и Суперкубок-2019, дважды вылетел в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Да и прибыль безнадежно уплывает. И даже обязательный минимум - Скудетто - от потери в пользу "Лацио" отделяет лишь одно очко. Так что чемпиона ожидает невиданно бурная концовка сезона.

Коронавирус как амортизатор

Экономическое положение "Ювентуса" и до коронавируса вызывало опасения. Расходы на зарплаты игроков повысились на 60 миллионов, общий долг - на 80. Третий сезон подряд клуб закончит в убытке. После семи с прибылью. 90 миллионов экономии на урезанных зарплатах игроков, 400 миллионов привлеченных капиталов за два года (причем не извне, а от своих же акционеров) - даже это помогло лишь смягчить удар. Несмотря на рекордные для клуба 620-тимиллионные доходы в сезоне 2018/19. Впрочем, и они по сравнению с 730-930 миллионами "Барселоны", "Баварии", "Реала", "Манчестер Юнайтед" невелики.

Уже первые полгода нынешнего сезона еще до пандемии принесли 50-миллионный убыток. А в январе клуб отпустил Марио Манджукича бесплатно, отдал Эмре Джана в аренду с выкупом лишь летом и выложил 35 миллионов за юного Деяна Кулушевски. Меркато в "минус". В Deloitte Money League "бьянконери" прочно в районе лишь десятого места, по отчету KPMG вылетели из Топ-10. Их акция стоит менее евро. И менее, чем акция "Лацио". За год стоимость акции упала почти на сорок процентов, причем все падение пришлось на докороновирусную эру. Грубо говоря, пандемия даже остановила падение.

"Старый" "Ювентус" не зацикливался бы на этом. Но ведь нынешний "Юве" совершенно иной. Он пытается стать бизнесом, брендом, зарабатывать, искать болельщиков по всему миру. Возможно, скоро даже болельщиков команды начнут называть "клиентами". В такой ситуации результаты на футбольном поле - не главные новости. Звучит дико для "Ювентуса", но фактически так и получалось. Клуб не имел ничего против пути "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" - сверхприбыльных вне поля и не слишком удачных на нем. Даже оставил чуть в стороне навязчивую идею победы в Лиге Чемпионов.

Разумеется, паровоз экономической и брендовой революции клуба Криштиану Роналду увеличил его доходы, примерно на 100 миллионов. Но в целом после ("из-за"??) его прихода убытки лишь увеличиваются. Тащить около 120-ти миллионов годовых расходов брутто на КриРо непросто. А огромное увеличение числа болельщиков в соцсетях в карман не положишь. Продажи футболок и другой атрибутики? От них примерно половина уходит не клубу. А главным спонсором "Ювентуса" остается Jeep - еще одна компания семьи Аньелли. Перекладывание денег из одного кармана в другой - вовсе не бизнес.

НЭПман

Новой экономической политике отвечало и приглашение Маурицио Сарри. Тренер с одним трофеем в карьере еще и говорит кощунственные для традиционного "Ювентуса" слова. О том, что концепция "побед любой ценой" - экстремистская, туманящая умы игроков и тренеров. Он считает поражение "отцом эволюции" и допускает радость из-за второго места. Зато ставит красивый футбол, придающий блеск бренду и привлекающий болельщиков. Арриго Сакки называет его одним из всего четырех-пяти тренеров в мире, придающих своей команде четкий стиль, лицо. Подходит для клуба, желающего изменить своё.

Работа с мячом, интенсивность, скорость, техника, "вертикальная тики-така". Сарризм. Как писали в СМИ, боссы клуба желали видеть охоту не фатального для жертвы, но сонного желтого питона, а грациозного, энергичного, стремительного ягуара. Ягуаром был "Наполи" Сарри, а питоном - "Юве" Массимилиано Аллегри. Как я уже указывал в статье о назначении Маурицио, также ожидали перезапустить карьеру Пауло Дибалы, "уничтоженного" Криштиану Роналду в предыдущем сезоне, реанимировать бывших подопечных Даниэле Ругани и Гонсало Игуаина, превратить Миралема Пьянича в нового Пирло.

Что получилось? Дибала играет отлично. Однако забил лишь семь мячей в лиге за 26 туров. Игуаин ожил, но похоже, уйдет летом. Ругани просто исчез. Пьянич начал сезон блестяще, но в 2020-ом году своей мягкостью уже вызывал сравнения с моцареллой. Не факт, что он продолжит в стартовом составе. Весь центр поля выглядит слабо. Адриен Рабио ужасен, Аарон Рэмзи нестабилен из-за травм и поиска оптимальной позиции на поле. Матейс Де Лихт, третий новичок, самый дорогой игрок команды по версии CIES, больше запомнился волейболом в своей штрафной, чем надежностью. А Сарризма нет.

Старый путь

В целом Сарри идет по пути Аллегри. Домашняя крепость сохранена - 17 побед и ничья в 18-ти матчах дома во всех турнирах. В Топ-матчах дважды повержен "Интер", а также "Рома" и "Аталанта" в гостях. Характер виден - 12 забитых в лиге после 75-ой минуты, 16 минимальных побед во всех турнирах. А за 70 дней 2020-го года были добыты и шесть побед с разницей более одного мяча. После пяти за 130 дней 2019-го. Также недавний тактический фундаменталист ищет новые тактические и кадровые варианты. А Роналду неудержим, например, с начала декабря забив в лиге 16 мячей в 11-ти матчах.

Вместе с тем, путь Аллегри - это и крайне унылая игра, сон в дебюте матчей. Мощная игра против "Интера" уже даже кажется случайностью. Против "Милана" в лиге и первом полуфинальном матче Кубка "Юве" заслужил набрать не четыре очка, а одно, и без гостевого гола в последнем (1:1). Всего восемь ударов по воротам в Неаполе заставили Сарри признать, что "Наполи" для победы над чемпионом понадобился минимум усилий и уровня, 1:2 с 1:0 в Вероне на ровном месте в клубе признали позором. А кошмарный перфоманс в Лионе в 1/8 финала Лиги Чемпионов закончился без ударов в створ ворот.

От итальянца к голландцу

Маурицио просто не понимал, почему до игроков не доходит важность быстрой игры в пас ("при медленной игре мы теряем позиции и позволяем сопернику прикрывать себя и агрессивно отбирать мяч"). И важность высокого прессинга, без которого оборона команды оголена. Хотя понять это можно. Он учит футболу, противоположному футболу Аллегри. И игроки после пяти лет не могут, а то и не желают перестроиться. После типично итальянского тренера Аллегри с Сарри, которого Фабио Капелло называет "итальянцем, наиболее приближенным к голландскому стилю", действительно сложно.

Кое-где новый тренер оставил свой отпечаток. Впервые с сезона 2012/13 команда в Топ-2 Серии А по владению мячом и первая по процентам точных передач. Причем процент владения - 57.1 - на 2.5-3 выше, чем привычный. Впрочем, это владение мячом обычно медленное и бесцельное. Оттого и отставание в 20 забитых от "Аталанты". И свой худший темп забитых с сезона 2010/11 после первой трети сезона. Да еще и оборона нетипично барахлит, не выглядит монолитной. Со второго ноября во всех итальянских турнирах "Юве" не выдал ни одного гостевого "сухого" матча.

И проблемы тренера не заканчиваются на поле. Он не активен в соцсетях, сам признает, что не празднует победы бурно. Для нового имиджа клуба это минус. В сентябре он ссорился с руководством, упрекая за то, что оставило его с раздутым составом. Джан комментировал ситуацию весьма остро. Осенью состоялся скандал вокруг замен Криштиану Роналду. В январе на фоне неудач - весьма непростой разговор с руководством. Тренер обвинял игроков в сытости после постоянных побед в предыдущие годы, в расхолаживающей привычке к победам. Что звучало как перекладывание с больной головы на здоровую.

Перед штормом

Дибала считает, что с Сарри команда начала играть гораздо лучше. Леонардо Бонуччи отмечает страсть тренера к тактике, основательность и абсолютную оригинальность его футбола, заявляет, что Маурицио немало вырос с ними, успешно учится, что означает быть "бьянконеро". Что наконец-то понял динамику коллектива. Что уже соединяет стремление к красоте игры с практичностью. Наставник "Лиона" Руди Гарсия видит отпечаток работы коллеги. Марчелло Липпи уже увидел близость окончания учебного периода нового тренера и игроков. И верит, что можно продолжить процесс в июне.

Спортивный директор клуба Фабио Паратичи заявляет, что в "Ювентусе" все и всегда - тема для дискуссий. Потому не следует искать громкие заголовки в каждом заседании. Что трофеи выигрывают в конце сезона, а не посреди.

Он доволен тем, что команда борется за них и не изменил своего мнения о Сарри. Доволен тем, что эра клуба продолжается не 3-4 года, как обычно в мире, а уже девятый. Сам Сарри заявляет, что в начале сезона с ним разговаривали о трёхлетнем проекте, а победа в Лиге Чемпионов в нынешнем состоянии и с нынешними соперниками - скорее мечта, а не цель.

Впрочем, болельщики немало нервничают. Да и все в клубе. "Победы в Италии - обязанность. А Лига Чемпионов? Если не победим - отметим хороший поход". Новый "Ювентус" мог бы принять такую концепцию Сарри. Однако при коронавирусе, проблематичной экономической ситуации и тупике Сарризма придется возвращаться к старому, к базису. К нацеленности ТОЛЬКО на результат. Потому каждый решающий матч в борьбе за трофеи важен вдвойне. И способен вызвать немалую бурю. Вокруг тренера, игроков, функционеров. Всего клуба. Первое штормовое предупреждение может быть озвучено уже в пятницу.