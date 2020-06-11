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"Это не тот Милан, который был раньше". Ибрагимович вспылил на директора Милана на глазах у партнеров
Плохой знак?
Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович выразил недовольство работой исполнительного директора "россонери" Ивана Газидиса на последней тренировке.
По информации Football Italia и Radio Rossonera , вчера, 10 июня, Газидис встретился с игроками команды в тренировочном центре и сообщил, что руководство приняло предложение команды о сокращении апрельской зарплаты на 50%. От команды вел переговоры с боссами именно Златан. Недовольство Ибрагимовича заключалось в том, что запрос был принят лишь спустя 5 дней:
"Почему вы так долго ждете с ответом и появляетесь за 48 часов до полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"? Это не тот "Милан", который был раньше – слишком много неопределенности".
Отмечается, что Газидис согласился с последним тезисом Ибрагимовича: "Это правда, "Милан" не такой, каким был раньше – с точки зрения успехов и финансов".
PT.1— Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) June 10, 2020
Facciamo chiarezza:
- Gazidis ha incontrato squadra eaccettato la loro proposta di riduzione stipendio (di 15 gg)
- Ibra si è fatto portavoce di un po' di malumore su tempistiche
- La proposta della squadra è arrivata 5 gg fa e accettata oggi (altri club ancora in ballo)