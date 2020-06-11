  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Это не тот Милан, который был раньше". Ибрагимович вспылил на директора Милана на глазах у партнеров
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это не тот Милан, который был раньше". Ибрагимович вспылил на директора Милана на глазах у партнеров

Италия
(1 голосов)

Плохой знак?

"Это не тот Милан, который был раньше". Ибрагимович вспылил на директора Милана на глазах у партнеров
Новина українською

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович выразил недовольство работой исполнительного директора "россонери" Ивана Газидиса на последней тренировке.

Читайте такжеСтало известно, сколько и где будет восстанавливаться Ибрагимович

По информации Football Italia и Radio Rossonera , вчера, 10 июня, Газидис встретился с игроками команды в тренировочном центре и сообщил, что руководство приняло предложение команды о сокращении апрельской зарплаты на 50%. От команды вел переговоры с боссами именно Златан. Недовольство Ибрагимовича заключалось в том, что запрос был принят лишь спустя 5 дней:

"Почему вы так долго ждете с ответом и появляетесь за 48 часов до полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"? Это не тот "Милан", который был раньше – слишком много неопределенности".

Отмечается, что Газидис согласился с последним тезисом Ибрагимовича: "Это правда, "Милан" не такой, каким был раньше – с точки зрения успехов и финансов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан Иван Газидис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...