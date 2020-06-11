"Это не тот Милан, который был раньше". Ибрагимович вспылил на директора Милана на глазах у партнеров

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович выразил недовольство работой исполнительного директора "россонери" Ивана Газидиса на последней тренировке.

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По информации Football Italia и Radio Rossonera , вчера, 10 июня, Газидис встретился с игроками команды в тренировочном центре и сообщил, что руководство приняло предложение команды о сокращении апрельской зарплаты на 50%. От команды вел переговоры с боссами именно Златан. Недовольство Ибрагимовича заключалось в том, что запрос был принят лишь спустя 5 дней:

"Почему вы так долго ждете с ответом и появляетесь за 48 часов до полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"? Это не тот "Милан", который был раньше – слишком много неопределенности".

Отмечается, что Газидис согласился с последним тезисом Ибрагимовича: "Это правда, "Милан" не такой, каким был раньше – с точки зрения успехов и финансов".