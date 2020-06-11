По сообщению Sport Mediaset, форвард Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" этим летом, поскольку клуб Серии А собирается облегчить свой финансовый груз в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что помимо 35-летнего португальца клуб может покинуть ряд игроков, в которых он не сильно нуждается. Также на трансфер могут быть выставлены возрастные футболисты.

В текущем сезоне на счету Роналду 21 гол и 3 результативные передачи в 22 матчах Серии А.