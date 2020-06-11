  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду может покинуть Ювентус
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду может покинуть Ювентус

Италия
(1 голосов)

Все из-за финансовых трудностей связанных с коронавирусом

Роналду может покинуть Ювентус
Новина українською

По сообщению Sport Mediaset, форвард Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" этим летом, поскольку клуб Серии А собирается облегчить свой финансовый груз в условиях пандемии коронавируса.

Сообщается, что помимо 35-летнего португальца клуб может покинуть ряд игроков, в которых он не сильно нуждается. Также на трансфер могут быть выставлены возрастные футболисты.

В текущем сезоне на счету Роналду 21 гол и 3 результативные передачи в 22 матчах Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
11.06.2020 в 18:51
Юве явно ослабеет
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...