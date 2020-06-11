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Роналду может покинуть Ювентус
Все из-за финансовых трудностей связанных с коронавирусом
По сообщению Sport Mediaset, форвард Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" этим летом, поскольку клуб Серии А собирается облегчить свой финансовый груз в условиях пандемии коронавируса.
Сообщается, что помимо 35-летнего португальца клуб может покинуть ряд игроков, в которых он не сильно нуждается. Также на трансфер могут быть выставлены возрастные футболисты.
В текущем сезоне на счету Роналду 21 гол и 3 результативные передачи в 22 матчах Серии А.
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 18:51
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