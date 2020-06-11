Пиоли: Милан намерен вернуться в еврокубки

Уже завтра вернется итальянский футбол. "Милан" встретится с "Ювентусом" в ответном матче кубка Италии. Наставник "россонери" Стефано Пиоли дал свой комментарий перед игрой.

"Самое главное, что мы снова будем играть в футбол. Нам нужно сделать это безопасно. В первые две недели карантина я отошел от футбола, но после этого долго общался с игроками и персоналом, чтобы мотивировать их перед возвращением.

Я не знаю, где я буду работать в следующем сезоне. Впереди 14 игр и нужно извлечь из них максимум. Цель номер один для "Милана" - вернуться в еврокубки. Также мы хотим выиграть кубок Италии.

Мы дважды играли с "Ювентусом" и оба раза у них были проблемы. Конечно, если бы мы выиграли в первом матче, то нам на было бы проще завтра. Нам нужно найти мотивацию, так как сейчас шансы равны у двух команд", - заявил Пиоли на пресс-конференции.

Первый полуфинальный матч завершился со счетом 1:1.