"Любая команда может терять очки". Сарри отказался назвать фаворита в борьбе за Скудетто

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал завтрашний матч кубка Италии, а также рассказал о фаворите в борьбе за Скудетто.

"На данный момент нельзя говорить о том, кто сможет выиграть чемпионат. Все команды могут терять очки после такой паузы. Самое главное - закончить сезон, избежать продление карантина и придерживаться протокола безопасности.

Считаю, что в завтрашнем матче будет большой риск получения травм. Мы выбрали систему увеличения нагрузок, но она гораздо меньше, чем обычно применяется летом. Также отметил бы, что непривычно будет играть при пустых трибунах долгое время", - заявил Сарри.

Напомним, что первый матч с "Миланом" завершился со счетом 1:1.