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"Надеюсь, что Фонсека надолго задержится в команде". Президент Ромы в восторге от португальца
Команда сейчас идет пятой
Сегодня ровно год, как Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Президент клуба Джеймс Паллотта подвел итоги его работы.
"Я не мог быть бы еще счастливее с ним. Нашему клубу очень повезет, если Паулу надолго задержится в команде. Он очень умен, нравится игрокам, а его стиль футбола весьма необычен.
Помимо этого, он хорошо справляется с игроками и всем персоналом клуба. Он переехал в новую страну, выучил новый язык и взял на себя отвественность в непростой для клуба период. Я никогда не слышал, чтобы Паулу оправдывался", - приводит слова президента официальный сайт клуба.
Отметим, что сейчас римляне идут на пятом места, отставая от зоны ЛЧ на 3 пункта.