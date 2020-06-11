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"Надеюсь, что Фонсека надолго задержится в команде". Президент Ромы в восторге от португальца

Италия
(1 голосов)

Команда сейчас идет пятой

"Надеюсь, что Фонсека надолго задержится в команде". Президент Ромы в восторге от португальца
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня ровно год, как Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Президент клуба Джеймс Паллотта подвел итоги его работы.

"Я не мог быть бы еще счастливее с ним. Нашему клубу очень повезет, если Паулу надолго задержится в команде. Он очень умен, нравится игрокам, а его стиль футбола весьма необычен.

Помимо этого, он хорошо справляется с игроками и всем персоналом клуба. Он переехал в новую страну, выучил новый язык и взял на себя отвественность в непростой для клуба период. Я никогда не слышал, чтобы Паулу оправдывался", - приводит слова президента официальный сайт клуба.

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Отметим, что сейчас римляне идут на пятом места, отставая от зоны ЛЧ на 3 пункта.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Джеймс Паллотта
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Комментарии (1)
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olegirkovskiy (Dnepr)
11.06.2020 в 23:54
К сожалению у нас зарубежные тренеры не хотят учить украинский язык,а за бугром не выучишь язык -не будешь главным тренером...
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