"Надеюсь, что Фонсека надолго задержится в команде". Президент Ромы в восторге от португальца

Сегодня ровно год, как Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Президент клуба Джеймс Паллотта подвел итоги его работы.

"Я не мог быть бы еще счастливее с ним. Нашему клубу очень повезет, если Паулу надолго задержится в команде. Он очень умен, нравится игрокам, а его стиль футбола весьма необычен.

Помимо этого, он хорошо справляется с игроками и всем персоналом клуба. Он переехал в новую страну, выучил новый язык и взял на себя отвественность в непростой для клуба период. Я никогда не слышал, чтобы Паулу оправдывался", - приводит слова президента официальный сайт клуба.

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Отметим, что сейчас римляне идут на пятом места, отставая от зоны ЛЧ на 3 пункта.