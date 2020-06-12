  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Златан Ибрагимович хочет подписать новый контракт с Миланом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Златан Ибрагимович хочет подписать новый контракт с Миланом

Италия
(1 голосов)

Но руководство просит подождать до конца сезона

Златан Ибрагимович хочет подписать новый контракт с Миланом
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович хочет как можно скорее провести с клубом переговоры о новом контракте, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Нынешнее соглашение игрока истекает 30 июня.

По данным источника, исполнительный директор "Милана" Иван Газидис просит шведа подождать до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым. Сообщается, что Ибрагимович уже начал искать другие варианты на случай, если продлить контракт с "Миланом" не удастся.

Напомним, что Златан перешёл в "Милан" в январе 2020 года из "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...