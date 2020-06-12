  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полное разочарование: Ювентус готов продать Рэмси спустя сезон после подписания
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полное разочарование: Ювентус готов продать Рэмси спустя сезон после подписания

Италия
(1 голосов)

Ну или включить его в выгодную сделку

Полное разочарование: Ювентус готов продать Рэмси спустя сезон после подписания
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Ювентус" изучает возможность продажи Аарона Рэмси. Об этом передает Daily Mail.

Валлийский полузащитник не смог вписаться в построения Маурицио Сарри, проведя лишь несколько неплохих матчей в этом сезоне. Более того, руководству команды не нравится его часта травматичность.

Читайте такжеЧетыре игрока Ювентуса не сыграют в матче Кубка Италии с Миланом

Туринский клуб готов выслушать предложения от претендентов на валлийца. Помимо этого, Рэмси может быть включен в сделку по возвращению Поля Погба.

В первом для себя сезоне в Италии он провел 24 матча и совершил 5 результативных действий. Прошлым летом он покинул "Арсенал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...