Полное разочарование: Ювентус готов продать Рэмси спустя сезон после подписания

Итальянский "Ювентус" изучает возможность продажи Аарона Рэмси. Об этом передает Daily Mail.

Валлийский полузащитник не смог вписаться в построения Маурицио Сарри, проведя лишь несколько неплохих матчей в этом сезоне. Более того, руководству команды не нравится его часта травматичность.

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Туринский клуб готов выслушать предложения от претендентов на валлийца. Помимо этого, Рэмси может быть включен в сделку по возвращению Поля Погба.

В первом для себя сезоне в Италии он провел 24 матча и совершил 5 результативных действий. Прошлым летом он покинул "Арсенал".