Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полное разочарование: Ювентус готов продать Рэмси спустя сезон после подписания
Ну или включить его в выгодную сделку
Итальянский "Ювентус" изучает возможность продажи Аарона Рэмси. Об этом передает Daily Mail.
Валлийский полузащитник не смог вписаться в построения Маурицио Сарри, проведя лишь несколько неплохих матчей в этом сезоне. Более того, руководству команды не нравится его часта травматичность.
Туринский клуб готов выслушать предложения от претендентов на валлийца. Помимо этого, Рэмси может быть включен в сделку по возвращению Поля Погба.
В первом для себя сезоне в Италии он провел 24 матча и совершил 5 результативных действий. Прошлым летом он покинул "Арсенал".