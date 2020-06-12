"Ему нужно остаться в Наполи и писать историю клуба". Наставник Бельгии дал совет Мертенсу

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал возможное будущее Дриса Мертенса. У него уже этим летом заканчивается контракт.

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"Остаться в "Наполи" станет для него верным решением. За последние годы у него было много предложений от сильных клубов. Но он захотелся остаться в Неаполе и стать легендой команды.

У "Наполи" огромные амбиции. Сейчас ему стоит остаться в команде и продолжить писать с ней историю", - заявил Мартинес.

Отметим, что Дрису нужно забить один гол, чтобы поставить абсолютный рекорд "Наполи".