Роналду не забил пенальти впервые с января 2019-го

"Милан" просто ужасно начал кубковую игру против "Ювентуса". Сначала они получили пенальти в свои ворота, а после из их состава был удален Анте Ребич.

11-метровый приговор решил исполнить Криштиану Роналду, но не смог переиграть Доннарумму. Это лишь второй его промах с точки в футболке "Ювентуса". Ранее он не забивал "Кьево" в январе 2019-го. Всего португалец не реализовал 26 из 153 пенальти (брак - 17%).

Ronaldo missing a Penalty when Juve need him the most pic.twitter.com/vGYLOTDvkC