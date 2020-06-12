Италия
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Прямой ногой в грудь: Анте Ребич грубо сыграл против соперника и получил прямую красную
Глупый фол, который может стоить "россонери" финала
"Милану" очень непросто дается игра против "Ювентуса" в кубке Италии. "Зебры" серьезно придавили соперника и даже заработали право на пенальти.
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После того как Доннарумма справился с выстрелом Роналду, сразу "россонери" подвел Анте Ребич. Хорватский форвард неоправданно грубо сыграл прямой ногой, за что получил прямую красную карточку.
Rebic sees straight Red, come on bro..#Dalmatinac pic.twitter.com/gSrn1ywz4W— Matija Fištrović (@Matija3Fis) June 12, 2020
Отметим, что "Милану" нужно обязательно забивать, так как первый матч закончился со счетом 1:1.
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