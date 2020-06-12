Прямой ногой в грудь: Анте Ребич грубо сыграл против соперника и получил прямую красную

"Милану" очень непросто дается игра против "Ювентуса" в кубке Италии. "Зебры" серьезно придавили соперника и даже заработали право на пенальти.

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После того как Доннарумма справился с выстрелом Роналду, сразу "россонери" подвел Анте Ребич. Хорватский форвард неоправданно грубо сыграл прямой ногой, за что получил прямую красную карточку.

Отметим, что "Милану" нужно обязательно забивать, так как первый матч закончился со счетом 1:1.