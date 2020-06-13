Директор Аталанты подтвердил, что клуб выкупит Пашалича у Челси

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори заявил, что клуб намерен сохранить Марио Пашалича на постоянной основе.

"Мы собираемся заключить постоянный контракт с Марио Пашаличем. Мы хотим воспользоваться опцией его выкупа у "Челси", — сообщил спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори Sky Sport.

"Аталанта" имеет опцию выкупа Пашалича за 15 миллионов евро. Хорват выступает в Бергамо на правах аренды уже два сезона кряду.

Вдобавок к этому, "Челси" в ближайшее время получит еще 56 миллионов евро от "Атлетико" за выкуп Альваро Мораты, о котором клубы договорились еще до начала пандемии.