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Директор Аталанты подтвердил, что клуб выкупит Пашалича у Челси

Италия
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"Челси" выручит за хорвата 15 млн евро

Директор Аталанты подтвердил, что клуб выкупит Пашалича у Челси
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Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори заявил, что клуб намерен сохранить Марио Пашалича на постоянной основе.

"Мы собираемся заключить постоянный контракт с Марио Пашаличем. Мы хотим воспользоваться опцией его выкупа у "Челси", — сообщил спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори Sky Sport.

"Аталанта" имеет опцию выкупа Пашалича за 15 миллионов евро. Хорват выступает в Бергамо на правах аренды уже два сезона кряду.

Вдобавок к этому, "Челси" в ближайшее время получит еще 56 миллионов евро от "Атлетико" за выкуп Альваро Мораты, о котором клубы договорились еще до начала пандемии.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Челси (Лондон) Марио Пашалич
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