Директор Ювентуса уверен в новой сделке с Дибалой

Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи высказался о переговорах с Пауло Дибалой о новом контракте.

"Мы не беспокоимся по поводу будущего Дибалы. Мы начали обсуждать новую сделку с ним и его окружением. Естественно, как и любой другой работник, он желает улучшений по контракту, у нас нет проблем с этим", – цитирует Паратичи Rai Sport.