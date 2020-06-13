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Директор Ювентуса уверен в новой сделке с Дибалой

Италия
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Директор Ювентуса уверен в новой сделке с Дибалой
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Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи высказался о переговорах с Пауло Дибалой о новом контракте.

"Мы не беспокоимся по поводу будущего Дибалы. Мы начали обсуждать новую сделку с ним и его окружением. Естественно, как и любой другой работник, он желает улучшений по контракту, у нас нет проблем с этим", – цитирует Паратичи Rai Sport.

Нынешний контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает летом 2022 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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