Иммобиле договорился о новом контракте с Лацио – СМИ

Чиро Иммобиле согласовал новый контракт с "Лацио", сообщает Il Tempo.

Зарплата Чиро вырастет до 4 миллионов евро в год, включая бонусы. Соглашение сторон будет рассчитано на пять лет.

На счету Иммобиле 27 голов в 26 матчах Серии А этого сезона.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны "МЮ" и "Ливерпуля".