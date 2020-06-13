Италия
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Иммобиле договорился о новом контракте с Лацио – СМИ
Чиро может остаться на "Стадио Олимпико"
Чиро Иммобиле согласовал новый контракт с "Лацио", сообщает Il Tempo.
Зарплата Чиро вырастет до 4 миллионов евро в год, включая бонусы. Соглашение сторон будет рассчитано на пять лет.
На счету Иммобиле 27 голов в 26 матчах Серии А этого сезона.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны "МЮ" и "Ливерпуля".
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