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Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Сегодня станет известен второй полуфиналист Кубка

Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч
"Наполи" - "Интер"
13 июня. Неаполь. "Сан Паоло". 22:00

Поединок в Неполе станет второй большой игрой на Аппенинском полуострове после карантина. Вчера также в полуфинале Кубка Италии "Ювентус" и "Милан" голов не забивали, завершив встречу нулевой ничьей, а её итогом стал выход туринского гранда в финал турнира. Сегодня к "Старой синьоре" присоединится "Наполи" или "Интер".

Первая встреча соперников завершилась победой неаполитанцев 1:0. "Интеру" нужно отыгрываться. Если же это удастся, то в случае общей ничьей после 180 минут команды сразу же перейдут к послематчевым пенальти.

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Смотрите онлайн матч "Наполи" - "Интер" бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала Серии А.

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В статье: Интер (Милан) Кубок Италии Наполи (Неаполь)
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