Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

"Наполи" - "Интер"

13 июня. Неаполь. "Сан Паоло". 22:00

Поединок в Неполе станет второй большой игрой на Аппенинском полуострове после карантина. Вчера также в полуфинале Кубка Италии "Ювентус" и "Милан" голов не забивали, завершив встречу нулевой ничьей, а её итогом стал выход туринского гранда в финал турнира. Сегодня к "Старой синьоре" присоединится "Наполи" или "Интер".

Первая встреча соперников завершилась победой неаполитанцев 1:0. "Интеру" нужно отыгрываться. Если же это удастся, то в случае общей ничьей после 180 минут команды сразу же перейдут к послематчевым пенальти.

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