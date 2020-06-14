Между ног прямым ударом с углового. Эффектный гол от Эриксена в матче Наполи - Интер. ВИДЕО

Уже на второй минуте кубкового матча "Наполи" - "Интер", который состоялся в субботу, 13 июня, гости повели в счете. Кристиан Эриксен закрутил с угловой отметки мяч прямо в ворота, что стало полной неожиданностью для Давида Оспины. Кипер "Наполи" пропустил между ног.

Christian Eriksen just scored a goal from a corner kick.

Madness!!

Inter goes ahead of Napoli with a goal. pic.twitter.com/O8iZYfcBLG — KK SPORTS (@kksports_gh) June 13, 2020

Впрочем, выйти в финале "Интеру" это не помогло, ведь перед перерывом Мартинес сравнял счет. По сумме двух матчей "Наполи", который победил в Милане 0:1, оказался сильнее. В решающем поединке неаполитанцы сыграют с "Ювентусом".