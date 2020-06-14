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Между ног прямым ударом с углового. Эффектный гол от Эриксена в матче Наполи - Интер. ВИДЕО

Италия
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Оспина запомнит этот матч

Между ног прямым ударом с углового. Эффектный гол от Эриксена в матче Наполи - Интер. ВИДЕО
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Уже на второй минуте кубкового матча "Наполи" - "Интер", который состоялся в субботу, 13 июня, гости повели в счете. Кристиан Эриксен закрутил с угловой отметки мяч прямо в ворота, что стало полной неожиданностью для Давида Оспины. Кипер "Наполи" пропустил между ног.

Впрочем, выйти в финале "Интеру" это не помогло, ведь перед перерывом Мартинес сравнял счет. По сумме двух матчей "Наполи", который победил в Милане 0:1, оказался сильнее. В решающем поединке неаполитанцы сыграют с "Ювентусом".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Давид Оспина
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