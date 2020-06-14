Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итоги ответного полуфинала Кубка Италии с "Наполи" (1:1), после которого его команда выбыла из турнира.

"По итогам двух встреч, я считаю, мы заслужили выйти в финал. Мне почти не в чем упрекнуть парней, сегодня мы играли примерно в таком агрессивном стиле, в каком я бы и хотел, мы доминировали. У нас было много шансов, мы могли бы действовать более хладнокровно, но Давид Оспина совершил несколько умопомрачительных сэйвов и решил исход матча.

Парни расстроены, что не прошли в финал по итогам двух матчей. Я доволен игрой, и давайте не забывать, что "Наполи" сидел в обороне и контратаковал, и в таких ситуациях хавбекам особенно тяжело найти пути для передач.

Такой "Интер", как сегодня, я и хочу видеть. У нас было около 60 процентов владения мячом, намного больше ударов по воротам. "Наполи" в финале, снимаем шляпы перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру.

Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал", – цитирует Конте Football-Italia.