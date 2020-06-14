Гаттузо – о финале Кубка Италии: Юве привык побеждать, но мы скажем свое веское слово

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги ответного полуфинала Кубка Италии с "Интером" (1:1, общий счет – 2:1).

"Мы встретимся с "Ювентусом", привыкшим побеждать, обладающим менталитетом великих чемпионов, и мы можем сказать свое веское слово. Мы знаем, что без великого выступления нам трофей домой не увезти.

Мне хочется иметь хорошие и честные отношения со всеми игроками. Пускай я принимаю итоговое решение, возможность делать пять замен очень помогает при работе со столь сильным составом.

Игроки верят в наше дело, усердно трудятся на протяжении недели и отдают все силы. Уровень очень высок, и мы сможем добиться серьезных результатов, если будем защищаться и атаковать в соответствии с задумкой.

Меня не интересуют деньги, меня волнует лишь уважение со стороны людей, с которыми я работаю. Контракты мало значат для меня, поскольку я понимаю, что могу вспылить и уйти сам. Мне нужно над этим работать", – сказал Гаттузо RAI Sport.