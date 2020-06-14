Пеллегрини не покинет Рому, несмотря на интерес ПСЖ и Интера

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини не планирует покидать "Рому" в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Лоренцо, который на следующей неделе отпразднует своего 24-летие, полностью доволен своим положением в клубе и не намерен выслушивать предложения других клубов.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались "Интер", "ПСЖ" и Боруссия" Д.

Действующее соглашение полузащитника с Ромой рассчитано до июня 2022 года. В нем есть пункт о выкупе за 30 миллионов евро. В ближайшее время стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить новый контракт.

Пеллегрини является лучшим ассистентом "джаллоросси" в этом сезоне – на его счету 11 результативных передач в 24 играх.