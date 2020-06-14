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Оспина пропустит финал Кубка Италии из-за дисквалификации

Италия
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Колумбиец сыграл важную роль во вчерашней игре с "Интером"

Оспина пропустит финал Кубка Италии из-за дисквалификации
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Голкипер "Наполи" Давид Оспина пропустит финал Кубка Италии против "Ювентуса" из-за перебора желтых карточек.

Колумбиец заработал по горчичнику в каждом из полуфинальных матчей с "Интером".

Также одноматчевую дисквалификацию в Кубке Италии получил Анте Ребич за грубый фол в игре с "Ювентусом".

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В статье: Анте Ребич Наполи (Неаполь) Давид Оспина
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