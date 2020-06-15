Президент Наполи: Мертенс – особенный, Гаттузо – воин

Итальянский кинопродюсер и президент "Наполи"Аурелио Де Лаурентис подтвердил намерение продлить контракт с форвардом Дрисом Мертенсом. Эксцентричный босс "адзурри" не забыл раздать комплименты в адрес алленаторе команды. Цитирует Аурелио Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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"Мертенс – особенный. Мы общались за завтраком полгода назад: я понял, что он крутой мужик. Обычно мы не продлеваем контракты с 33-летними футболистами, но с Мертенсом все легко. Когда он закончит карьеру, то хотелось бы найти для него подходящую роль".