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Президент Наполи: Мертенс – особенный, Гаттузо – воин

Италия
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Президент Наполи: Мертенс – особенный, Гаттузо – воин
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Итальянский кинопродюсер и президент "Наполи"Аурелио Де Лаурентис подтвердил намерение продлить контракт с форвардом Дрисом Мертенсом. Эксцентричный босс "адзурри" не забыл раздать комплименты в адрес алленаторе команды. Цитирует Аурелио Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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"Мертенс – особенный. Мы общались за завтраком полгода назад: я понял, что он крутой мужик. Обычно мы не продлеваем контракты с 33-летними футболистами, но с Мертенсом все легко. Когда он закончит карьеру, то хотелось бы найти для него подходящую роль".

"Я позвонил Гаттузо 3 года назад – ему и Тотти. Хотел снять с ними фильм, после матча с "Интером" Рино напомнил мне об этом. Затем мы встретились на дне рождения Анчелотти, Гаттузо сидел рядом с Карло. Он прекрасный оратор. Анчелотти ушел из клуба, но мы сохранили отличные отношения. С Гаттузо "Наполи" вспомнил 4-3-3 Сарри. Рино – воин".

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В статье: Аурелио де Лаурентис Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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Источник:
Football Italia

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