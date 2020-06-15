Наполи хочет получить за Кулибали 100 миллионов евро

"Наполи" определился с ценой на защитника Калиду Кулибали и полузащитника Фабиана Руиса, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы готовы расстаться с игроками за 100 млн евро. На 28-летнего сенегальца претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", к 24-летнему испанцу проявляют интерес "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне на счету Кулибали 21 матч за неаполитанцев, Фабиан Руис провел 32 матча за "адзурри", отличившись тремя голами и двумя передачами.