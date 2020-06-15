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Наполи хочет получить за Кулибали 100 миллионов евро

Италия
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Такую же цену неаполитанский клуб установил и на Фабиана Руиса

Наполи хочет получить за Кулибали 100 миллионов евро
Новина українською

"Наполи" определился с ценой на защитника Калиду Кулибали и полузащитника Фабиана Руиса, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы готовы расстаться с игроками за 100 млн евро. На 28-летнего сенегальца претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", к 24-летнему испанцу проявляют интерес "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне на счету Кулибали 21 матч за неаполитанцев, Фабиан Руис провел 32 матча за "адзурри", отличившись тремя голами и двумя передачами.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Фабиан Руис
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