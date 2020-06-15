Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи хочет получить за Кулибали 100 миллионов евро
Такую же цену неаполитанский клуб установил и на Фабиана Руиса
"Наполи" определился с ценой на защитника Калиду Кулибали и полузащитника Фабиана Руиса, сообщает Il Corriere dello Sport.
По данным источника, неаполитанцы готовы расстаться с игроками за 100 млн евро. На 28-летнего сенегальца претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", к 24-летнему испанцу проявляют интерес "Реал" и "Барселона".
В текущем сезоне на счету Кулибали 21 матч за неаполитанцев, Фабиан Руис провел 32 матча за "адзурри", отличившись тремя голами и двумя передачами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...