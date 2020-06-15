Италия
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Фонсека исключает возможность продажи Клюйверта и делится впечатлениями от первого года в Италии
Португалец всем доволен
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал вероятность ухода Джастина Клюйверта.
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"Они очень разные со своим отцом. Патрик был великолепным форвардом. У Джастина есть все шансы достичь его успеха. Он - это будущее "Ромы".
Мой первый год в клубе? Мне все очень нравится. Мне очень нравится клуб, город, болельщики. Надеюсь, что проведу здесь долгое время", - цитирует португальца Publico.pt.
Ранее президент "волков" также дал оценку работе португальца.
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