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Фонсека исключает возможность продажи Клюйверта и делится впечатлениями от первого года в Италии

Италия
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Португалец всем доволен

Фонсека исключает возможность продажи Клюйверта и делится впечатлениями от первого года в Италии
UA-Футбол
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Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал вероятность ухода Джастина Клюйверта.

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"Они очень разные со своим отцом. Патрик был великолепным форвардом. У Джастина есть все шансы достичь его успеха. Он - это будущее "Ромы".

Мой первый год в клубе? Мне все очень нравится. Мне очень нравится клуб, город, болельщики. Надеюсь, что проведу здесь долгое время", - цитирует португальца Publico.pt.

Ранее президент "волков" также дал оценку работе португальца.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Джастин Клюйверт
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