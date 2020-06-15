Тео Эрнандес: Задача Милана - хорошо закончить сезон

Защитник "Милана" Тео Эрнандес надеется, что его клубу по силам закончить сезон на мажорной ноте, даже несмотря на вылет из кубка.

"Мы рады, что наконец-то вернулись к игре. Это то, что мы так любим. Наша главная задача - закончить сезон на хорошем уровне. А после этого, будем ставить цели на следующий", - заявил француз.

Отметим, что уже осенью Тео может отправиться во французский чемпионат.