Италия
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Тео Эрнандес: Задача Милана - хорошо закончить сезон
То есть, попасть в еврокубки
Защитник "Милана" Тео Эрнандес надеется, что его клубу по силам закончить сезон на мажорной ноте, даже несмотря на вылет из кубка.
"Мы рады, что наконец-то вернулись к игре. Это то, что мы так любим. Наша главная задача - закончить сезон на хорошем уровне. А после этого, будем ставить цели на следующий", - заявил француз.
Отметим, что уже осенью Тео может отправиться во французский чемпионат.
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