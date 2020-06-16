Передавая знамя: Марадона поздравил Мертенса со статусом лучшего бомбардира в истории Наполи

Экс-нападающий "Наполи" Диего Армандо Марадона поздравил нападающего "адзурри" Дриса Мертенса: бельгийский исполнитель забил в ворота миланского "Интера" в ответном матче ½ финала Кубка Италии и стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи".

"Приветствую, Дрис, мой дорогой друг! Я горжусь тем, что ты побил мой рекорд. Именно поэтому "Наполи" становится сильнее с каждым днем. Я хотел бы, чтобы сегодняшний "Наполи" превосходил ту команду, в которой играл я. Верю, что мы сможем выиграть еще одно Скудетто для Неаполя".

Thanks for your kind words! ???? Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/tlTBeI58oh — Dries Mertens (@dries_mertens14) June 15, 2020

Теперь аргентинец находится на третьем месте по количеству голов в составе "Наполи" (115 мячей). Мертенс – лучший бомбардир в истории клуба со 122 голами. Второе место – у Марека Гамшика.