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Передавая знамя: Марадона поздравил Мертенса со статусом лучшего бомбардира в истории Наполи

Италия
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Дрис сменил Диего

Передавая знамя: Марадона поздравил Мертенса со статусом лучшего бомбардира в истории Наполи
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Экс-нападающий "Наполи" Диего Армандо Марадона поздравил нападающего "адзурри" Дриса Мертенса: бельгийский исполнитель забил в ворота миланского "Интера" в ответном матче ½ финала Кубка Италии и стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи".

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"Приветствую, Дрис, мой дорогой друг! Я горжусь тем, что ты побил мой рекорд. Именно поэтому "Наполи" становится сильнее с каждым днем. Я хотел бы, чтобы сегодняшний "Наполи" превосходил ту команду, в которой играл я. Верю, что мы сможем выиграть еще одно Скудетто для Неаполя".

Теперь аргентинец находится на третьем месте по количеству голов в составе "Наполи" (115 мячей). Мертенс – лучший бомбардир в истории клуба со 122 голами. Второе место – у Марека Гамшика.

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В статье: Диего Марадона Марек Гамшик Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Марек Хамшик
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