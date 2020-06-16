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Анчелотти хочет подписать Лосано

Италия
(1 голосов)

Наставник ирисок уверен, что трансфер состоится

Анчелотти хочет подписать Лосано
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"Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Наполи" Ирвинга Лосано, сообщает Daily Mail.

По информации источника, "ириски" опережают "Манчестер Юнайтед", также претендующий на 24-летнего мексиканца. Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с главным тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо, специалист прогнал форварда с тренировки.

В сезоне-2019/20 Лосано провел за "Наполи" 28 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Ирвинг Лосано
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