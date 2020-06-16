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Анчелотти хочет подписать Лосано
Наставник ирисок уверен, что трансфер состоится
"Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Наполи" Ирвинга Лосано, сообщает Daily Mail.
По информации источника, "ириски" опережают "Манчестер Юнайтед", также претендующий на 24-летнего мексиканца. Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с главным тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо, специалист прогнал форварда с тренировки.
В сезоне-2019/20 Лосано провел за "Наполи" 28 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
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