Фонсека: Рома продолжает претендовать на Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека оценил шансы его команды попасть в топ четыре по итогам сезона.

"Будет непросто снова входить в сезон. Играть каждые три дня будет очень непросто, будет высокая интенсивность. После возобновления у немецких команд было большое количество травм.

"Рома" по прежнему претендует на Лигу Чемпионов. Конечно, конкуренты сильны, "Аталанта" - отличная команда, но мы не будем сдаваться. В этом году в Серии А сумасшедшая конкуренция", - цитирует португальца Publico.

Римляне отстают от команды Гасперини на три очка.