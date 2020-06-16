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Фонсека: Рома продолжает претендовать на Лигу Чемпионов

Италия
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Попасть в четверку будет очень непросто

Фонсека: Рома продолжает претендовать на Лигу Чемпионов
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека оценил шансы его команды попасть в топ четыре по итогам сезона.

"Будет непросто снова входить в сезон. Играть каждые три дня будет очень непросто, будет высокая интенсивность. После возобновления у немецких команд было большое количество травм.

"Рома" по прежнему претендует на Лигу Чемпионов. Конечно, конкуренты сильны, "Аталанта" - отличная команда, но мы не будем сдаваться. В этом году в Серии А сумасшедшая конкуренция", - цитирует португальца Publico.

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Римляне отстают от команды Гасперини на три очка.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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